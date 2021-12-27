وفاة المحامية الأمريكية التي انتزعت حق المرأة في الإجهاض في الولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (بي بي سي):

توفيت سارة ويدنغتون ، المحامية الأمريكية التي انتزعت للمرأة في الولايات المتحدة الحكم "التاريخي" بالحق في الإجهاض في سبعينيات القرن الماضي،عن 76 عاما.

وبدأت سارة ويدنجتون مسيرتها المهنية بالقضية التي قلبت الموازين، بعدما قبلت الترافع بها هي وزميلة سابقة لها (ليندا كوفي)، بعد وقت قصير من انتهائها من دراستها القانون بجامعة تكساس في أوائل السبعينيات.

وكانت الدعوى القضائية الفارقة تخص امرأة حامل - جين رو - وقد طعنت ويدنجتون خلالها في دستورية قوانين الولاية التي كانت تحظر وقتها إلى حد بعيد عمليات الإجهاض .

وقد آلت اوراق الدعوى في النهاية للمحكمة العليا للبلاد التي نظرت القضية قبل إصدار الحكم التاريخي في العام 1973 بإدراج حق الإجهاض الاختياري.

وبالإضافة لهذه المعركة القضائية، يذكر لسارة ويدنجتون أيضًا عملها لثلاث فترات في مجلس نواب ولاية تكساس وعملها في عهد الرئيس جيمي كارتر في سبعينيات القرن الماضي بوزارة الزراعة.