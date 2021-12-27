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السعودية تسجل ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تشهد ارتفاعا ملحوظا مستمرا للإصابات اليومية بفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19"، حيث بلغ هذا المؤشر اليوم الاثنين 524 إصابة جديدة بالفيروس في المملكة.

ورصدت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، تعافي 142 حالة، ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 553,319 حالة، وبلغت الحالات الحرجة 40 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 541,010 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8872 حالة وفاة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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