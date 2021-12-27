رئيس الأركان الجزائري عن فوز بلاده بكأس العرب: رد قوي على أعداء الأمس واليوم

اسماعيل عبد الحي - قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الأحد، إن فوز منتخب بلاده بكأس العرب في البطولة التي جرت مؤخرا في قطر هو "رد قوي على أعداء الأمس واليوم".

جاء ذلك في تصريحات له على هامش مراسم تنصيب اللواء عبد العزيز هوام، قائد لقوات الدفاع الجوي، خلفا للواء عمار عمراني، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

وقال شنقريحة : "أتقدم مجددا باسمي الخاص، وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأزكى آيات الشكر والعرفان لكافة أعضاء الفريق الوطني لكرة القدم وطاقمه الفني، على الروح الوطنية الفياضة التي أبدوها خلال منافسة كأس العرب".

وأكد أن فوز منتخب بلاده باللقب "يبرهن على أن الإنسان الجزائري لا يقهر ولا يؤمن بالمستحيل".

وتابع قائد الأركان الجزائري: "هذا الإنجاز الرياضي التاريخي، بمثابة الهدية الثمينة التي وفق محاربو الصحراء في تقديمها لوطنهم وشعبهم في نهاية هذا العام الحافل بالأحداث والإنجازات".

واعتبر أن تتويج المنتخب بكأس العرب كان "فرصة سانحة للتعبير عن الروح الوطنية المتأججة التي تسكن قلوب الملايين من الشعب الجزائري التي خرجت تحتفل في المدن والأرياف بهذا التتويج المستحق".

وختم شنقريحة بالقول: "هذا رد قوي وصريح على أعداء الأمس واليوم، وعلى كل من يحاول التشكيك في وحدة هذا الشعب، وغيرته الكبيرة على وطنه".