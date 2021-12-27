هكذا جاء رد إيران على التهديدات الإسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت طهران، اليوم الاثنين، أن “رد إيران على التهديدات الإسرائيلية، هي مناورات “الرسول الأعظم” التي أجرتها القوات الإيرانية مؤخرا”.

وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: “ردنا على التهديدات الإسرائيلية هي مناورات “الرسول الأعظم”..ليشاهدوا من جديد الصور ومقاطع الفيديو التي نشرت عن المناورة”.

وأضاف خطيب زادة: “الكيان الصهيوني لم يخفِ معارضته للاتفاق النووي، وكان له دور في الكثير من العمليات العدائية ضدنا، ولا سيما في اغتيال اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الراحل بالحرس الثوري”، مشددا على أن “من يحاول التطبيع مع تل ابيب أو التنسيق معها، سيكون مصيره الفشل”.