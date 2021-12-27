بالفيديو - رجل ينجو بأعجوبة بعد إصابته بصاعقة مباشرة

في جاكرتا بإندونيسيا، رصدت لقطات كاميرات المراقبة لحظة نجاة حارس أمن من ضربة صاعقة مباشرة.

والرجل البالغ من العمر 35 عاماً، كان يعمل حارساً في شركة تتعامل مع الآلات الثقيلة في شمال جاكرتا، في الخدمة عندما ضربته صاعقة.

وفي الفيديو، الذي نشرته شركة إعلامية إندونيسية وأعيد نشره على وسائل التواصل، يمكن رؤية الرجل وهو يمشي تحت المطر تحت مظلة، فيما يبدو أنه مركبات عسكرية ضخمة متوقفة في المنطقة. وبعد حوالي 15 ثانية من دخوله الإطار، يمكن رؤية انفجار وشرارة في المكان نفسه الذي سار فيه، ثم تظهره اللقطات مستلقياً على الأرض. ولم ينهض، والناس يركضون نحوه.

ونجا الرجل بعد أن أصيب بحروق في يديه، بحسب Detik News. وعولج في البداية في المستشفى، لكنه يتعافى الآن في المنزل.