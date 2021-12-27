27 ديسمبر , 2021
صاعقة (تعبيرية).
في جاكرتا بإندونيسيا، رصدت لقطات كاميرات المراقبة لحظة نجاة حارس أمن من ضربة صاعقة مباشرة.
والرجل البالغ من العمر 35 عاماً، كان يعمل حارساً في شركة تتعامل مع الآلات الثقيلة في شمال جاكرتا، في الخدمة عندما ضربته صاعقة.
وفي الفيديو، الذي نشرته شركة إعلامية إندونيسية وأعيد نشره على وسائل التواصل، يمكن رؤية الرجل وهو يمشي تحت المطر تحت مظلة، فيما يبدو أنه مركبات عسكرية ضخمة متوقفة في المنطقة. وبعد حوالي 15 ثانية من دخوله الإطار، يمكن رؤية انفجار وشرارة في المكان نفسه الذي سار فيه، ثم تظهره اللقطات مستلقياً على الأرض. ولم ينهض، والناس يركضون نحوه.
ونجا الرجل بعد أن أصيب بحروق في يديه، بحسب Detik News. وعولج في البداية في المستشفى، لكنه يتعافى الآن في المنزل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - رجل ينجو بأعجوبة بعد إصابته بصاعقة مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.