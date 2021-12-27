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المملكة السعودية تسجل ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة تسجل ارتفاعا ملحوظا في إصابات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تشهد السعودية ارتفاعا ملحوظا مستمرا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، حيث بلغ هذا المؤشر اليوم الاثنين 524 إصابة جديدة بالفيروس في المملكة.

 

ورصدت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، تعافي 142 حالة، ووفاة واحدة.

 

ووفقا لإحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 553,319 حالة، وبلغت الحالات الحرجة 40 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 541,010 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8872 حالة وفاة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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