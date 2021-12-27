تعرف على إعلان تاريخ الانتخابات النيابية في لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الداخلية اللبنانية في بيان إنه تقرر أن تكون الانتخابات البرلمانية في 15 مايو(أيار) 2022.



وأضاف البيان أن المغتربين سيدلون بأصواتهم إما في 6 أو 8 مايو(أيار) حسب بلد إقامتهم.

وصوت البرلمان اللبناني في أكتوبر(تشرين الأول) على إجراء انتخابات مبكرة في 27 مارس(آذار) لكن الرئيس ميشال عون قال إنه لن يقبل "هذا التاريخ المبكر".

ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة في الانتخابات مع انتشار الغضب على نطاق واسع في لبنان بسبب الانهيار الاقتصادي الذي أفقد العملة أكثر من 90% من قيمتها منذ 2019 وتفاقم الفقر بدرجة كبيرة.