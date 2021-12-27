سلاح الجو الإيراني في رسالة غير مباشرة لـ إسرائيل: «مستعدون للرد بشكل مدمر على أي تهديد»

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد قائد عسكري إيراني بارز أن سلاح الجو يتمتع بجاهزية دائمة في الدفاع عن البلاد، مؤكداً أنه "سيوجه رداً مدمراً على أي تهديد"، في إشارة إلى إسرائيل.

وقال مساعد قائد سلاح الجو الإيراني، العميد مهدي هاديان، أمام حشد من القادة والرؤساء وكبار المسئولين، إنه بالرغم من الحظر التام المفروض على سلاح الجو الإيراني منذ 43 عاماً من قبل الأنظمة السلطوية، لا تزال مقاتلاته تضطلع بمهام الحفاظ على أمن الجمهورية الإيرانية والدفاع عن أجواء البلاد بأفضل صورة، وفقاً لقوله.

وأضاف هاديان أن "سلاح الجو بالاعتماد على قدراته الذاتية، استطاع تنفيذ جميع المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه بأفضل صورة ممكنة وهو ما دلل على القدرات الداخلية والكوادر الإنسانية المقتدرة"، وفقاً لما نقلته وكالة "فارس".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الحرس الثوري الإيراني، عمل على محاكاة "هجوم على محطة ديمونا النووية الإسرائيلية"، خلال المناورة الأخيرة في جنوبي إيران والخليج ومضيق هرمز.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "محاكاة الهجوم على "ديمونا"، قد نفذت بواسطة سلاح الجوفضائي التابع للحرس الثوري باستخدام 16 صاروخا باليستيا و5 طائرات مسيرة انتحارية.

كما هدد القيادي في قوات التعبئة الشعبية الإيرانية (البسيج)، محمد طاهري، بتدمير مفاعل "ديمونا" النووي الإسرائيلي في حال تعرضت بلاده لهجوم من إسرائيل.

وأكد حسين سلامي، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي،: "كانت لهذه التدريبات رسالة واضحة جدا. رد جاد وحقيقي على تهديدات الكيان الصهيوني وتحذيره من ارتكاب أي حماقة".