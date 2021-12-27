شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب" توصى بتوفير اعتمادات مالية لاستكمال بعض المنشآت الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، مناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن مناقشة تأثير التوسع في إقامة الملاعب الخماسية علي الرياضة المصرية، إلي اجتماعا غدا الثلاثاء.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، طلب ‘حاطة بشأن إحلال وتجديد وإضافة دور ثاني علوي بمركز شباب ميت حديدة بمركز منية النصر – دقهلية نظرا لحاجة المركز إلي توسع لخدمة المترددين عليه، وذلك بحضور الدكتور أشرف البجرمي وكيل وزارة الشباب والرياضة .

وأوصت اللجنة وزارة الشباب ضرورة إصدار خطاب من قبل وزارة الشباب والرياضة يفيد بتوفير كافة الاعتمادات لإخلال وتجديد مركز شباب ميت حديد بمركز منية النصر – محافظه الدقهلية حتي يقوم النائب مقدم طلب الإحاطة استخراج التراخيص اللازمة من المحافظة للبدء في أعمال الإحلال والتجديد.

كما ناقشت اللجنة طلب بشأن عدم استكمال ملعبي مركزي شباب البيضاء شبرا سندي – دقهلية، وكذلك عدم استكمال الإحلال والتجديد بمركز شباب كفر عزام إدارة السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

وأوصت اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين، تشكيل لجنة من الوزارة للوقوف على حل النزاع القضائي لمركز كفر عزام والقائم بين مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية والمقاول بشكل ودي للانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.