شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب": مصر نجحت فى ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية رغم فشل دول كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه لابد أن نكون على دراية بموضوع أو ملف الهجرة غيرة الشرعية، مشيرا إلى أن المستشارة أنجيلا ميركل لم تخوض الانتخابات الأخيرة بسبب فشل حزبها فى ملف الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، اليوم، حيث تعرض السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر، جهود مصر في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأشار كريم درويش إلي نجاح مصر فى معالجة هذه القضية يدرس، بالإضافة إلي أن المهاجرين لدي مصر تم التعامل معهم بشكل جيد، حيث تعاملت مصر بحكمة شديدة ونحن لا نقول عليهم مهاجرين بل ضيوف، مؤكدا أن هناك الدول الأوربية تتعلم من مصر فى هذا الملف ومصر دائما هي الحضن لكل الأشقاء وتعطي للدول دروسا وهذه قدرها ونحن دولة كبري وقوية وأصبح لا يؤثر فيها تقارير تصدر بين الحين والآخر تنتقد بعض الأوضاع.

وقال: مصر لم نحارب ولم تدخل مصر حروب عالمية وتقتل الملايين بل دائما تثري الإنسانية بدورس هامة" مضيفا: علي الدول التى تدعي أنها كبري تحتاج أن تتعلم من مصر فى ملف الهجرة غير الشرعية حيث أن هذا الملف مسار فخر لمصر كلها".