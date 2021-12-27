شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 49 اقتراحا برغبة من النواب للحكومة لاتخاذ اللازم.. اعرف التفاصيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى الحكومة نحو 49 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لإتخاذ اللازم بشان ما جاء فيها، وذلك بعد أن وافقت عليها اللجنة.

وجاءت الاقتراحات برغبة كما يلى :

1- اقتراح برغبة مقدم من النائب سامي كامل، بشأن إنشاء مركز للأورام بمركز ومدينة بئر العبد - محافظة شمال سيناء.

2- اقتراح برغبة مقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عمل مدارس التمريض على مستوى الجمهورية كمدارس مشتركة تقبل البنين والبنات.

3- اقتراح برغبة مقدم من النائب مرفت عازر، بشأن تطوير مستشفى الحميات بمركز ميت غمر – محافظة الدقهلية.



4- اقتراح برغبة مقدم من النائبة مرفت عازر، بشأن شراء مولد كهربائى قدرة 500 ك.ف.أ لمستشفى دماص المركزى (ب) التابع لمديرية الشئون الصحية بمركز ميت غمر- محافظة الدقهلية.

5- اقتراح برغبة مقدم من النائب علاء سليمان، بشأن الانتهاء من إنشاء مدرسة بكر عاشور (ابتدائى- اعدادى) بقرية أولاد رايق - مركز أسيوط- محافظة أسيوط.

6- اقتراح برغبة مقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن رفع كفاءة مبنى مدرسة السكة الحديد للتعليم الأساسي بمدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

7- اقتراح برغبة مقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن رفع كفاءة مبنى الإدارة التعليمية بمدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

8- اقتراح برغبة مقدم من النائب منى عمر، بشأن إعادة حصة تعليم الموسيقى فى مناهج التعليم.

9- اقتراح برغبة من النائب زينب السلايمى، بشأن إنشاء مدرسة الشيخ فضيل بديلا عن الفترة المسائية بمدرسة أحمد إبراهيم مجاهد - مركز إسنا - محافظة الأقصر.

10- اقتراح برغبة من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن سرعة إحلال وتجديد بعض المساجد (المسجد الكبير – مسجد القواسمة – مسجد الشرطة – ومسجد سوق الثلاثاء) بمدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

11- اقتراح برغبة مقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن إحلال وتجديد مسجد الرحمة بالشبول مركز المنزلة – محافظة الدقهلية.



12- اقتراح برغبة من النائب محمد الصمودى، بشأن إحلال وتجديد دورة مياه المسجد الغربى بعزبة عمرو – مركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ

13- اقتراح برغبة من النائبة آيات الحداد، بشأن الاستفادة من النفايات بإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي أو وقود

14- اقتراح برغبة من النائب زكريا حسان، بشأن مد خدمة الغاز الطبيعي إلى مدينة ساقلته وقرية سفلاق مركز ساقلتة – محافظة سوهاج

15- اقتراح برغبة من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى المنطقة الغربية بقرية ديروط – مركز المحمودية – محافظة البحيرة

16- اقتراح برغبة من النائب السيد عبد الباقى تركيا، بشأن استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي بجانب الوحدة بقرية جميزة بنى عمرو – مركز ديرب نجم – محافظة الشرقية

17- اقتراح برغبة من النائب أحمد عواجه، بشأن رصف الطريق الرابط بين مدينة سوهاج ونجع الدير البحري – محافظة سوهاج

18- اقتراح برغبة من النائب أحمد العرجاوى، بشأن إقامة سوق خضار للجملة بمركز أبو حمص – محافظة البحيرة

19- اقتراح برغبة من النائب محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء كورنيش على ترعة البوهية – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية

20 اقتراح برغبة من النائبين عاطف ناصر، وعبد الله أحمد عبد الله، بشأن استكمال أعمال رصف وتأهيل الشوارع الرئيسية بمدينة قليوب – محافظة القليوبية

21- اقتراح برغبة مقدم من النائب أشرف حاتم، بشأن فصل حي الظاهر عن حي الوايلى – محافظة القاهرة

22- اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء نفق أو كوبري يمر من منطقة السادات بجوار مدرسة التجارة لنقل السيارات لشارع التحكم المركزى بمنطقة الحمراء – محافظة أسيوط

23- اقتراح برغبة من النائب السيد خضر، بشأن إعادة تأهيل ورصف طريق طلخا – شربين – محافظة الدقهلية

24- اقتراح برغبة من النائبة نسرين عمر، بشأن تطوير محطة قطار المنصورة – محافظة الدقهلية

25- اقتراح برغبة من النائب محمد طلبة، بشأن تحويل الكوبري الحديد على ترعة بورسعيد الرابط بين مدينة القنطرة غرب وعزبة المعبر محافظة الإسماعيلية إلى كوبري خرساني

26- اقتراح برغبة من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن تأهيل وعمل سور على ترعة طريق المدارس بقرية أولاد خلف التابعة لمركز دار السلام – محافظة سوهاج

27- اقتراح برغبة من النائبة زينب السلايمى، بشأن إنشاء كوبري على ترعة أصفون بقرية طفنيس المطاعنة- مركز اسنا – محافظة الأقصر

28- اقتراح برغبة من النائب أحمد العوضى، بشأن إنشاء محكمة السنبلاوين الابتدائية بمحافظة الدقهلية، وإدراجها بخطة وزارة العدل

29- اقتراح برغبة من النائب محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء محكمة السنبلاوين الابتدائية بمحافظة الدقهلية، وإدراجها بخطة وزارة العدل

30- اقتراح برغبة من النائب زكريا حسان، شعبان لطفى، بشأن توفير خدمات الشهر العقاري بمكاتب بريد مدينة ساقلته- سفلاق- الجلاوية- مركز ساقلته- محافظة سوهاج

31- اقتراح برغبة من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن إنشاء محكمة دار السلام- مركز دار السلام- محافظة سوهاج

32- اقتراح برغبة من النائب عيد حماد، بشأن إنشاء مكتب شهر عقاري بحي التبين- محافظة القاهرة ، 33- اقتراح برغبة من النائب ايهاب عبد العظيم بشأن توفير اعتماد مالي لشراء قطعة أرض للبناء عليها مبني مصلحة الشهر العقاري بمدينة بني مزار- محافظة المنيا

34- اقتراح برغبة من النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء مدرسة إعدادية بقرية الشغبة مركز أسيوط – بمحافظة أسيوط

35- اقتراح برغبة من النائبة مي أسامة رشدي، بشأن تشغيل فترة مسائية وزيادة عدد الفصول بالمدارس ذات الكثافة الطلابية العالية

36 اقتراح برغبة من النائب آيات الحداد، بشأن تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني

37- اقتراح برغبة من النائب عاطف ناصر، وعبد الله أحمد عبد الله، بشأن إنشاء قوميسون طبي بمدينة قليوب – محافظة القليوبية

38- اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن عمل مركز لفحص المقبلين على الزواج بقرية موشا – محافظة أسيوط

39- اقتراح برغبة من النائب الحسينى عيسى جلال، بشأن تطوير مستشفى صدفا المركزى وتعديلها لمستشفى نموذجى – محافظة أسيوط

40 – اقتراح برغبة من النائب السيد رحمو، بشأن إنشاء قسم للحروق، وقسم للأورام مستشفى الحسينية المركزى – محافظة الشرقية

41- اقتراح برغبة من النائب أحمد الطيبى، بشأن تخصيص قطعة أرض بمنطقة زهراء المعادي لإنشاء مستشفى عام بالمعادي – محافظة القاهرة

42- اقتراح برغبة من النائب سلمى مراد، بشأن عمل فحوصات لقاع العين لمرضى السكر على مستوى الجمهورية بواسطة قوافل طبية من وزارة الصحة والسكان

43- اقتراح من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي إلى منطقة الربع والعشرات الجديدة خلف سيد – محافظة أسيوط

44- اقتراح برغبة من النائب الحسينى عيسى جلال، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي لجميع قرى مركز صدفا – محافظة أسيوط

45- اقتراح برغبة من النائب علاء سليمان، بشأن عدم وصول المياه لمنطقة الجبل غرب مزلقان السكة الحديد قرية درنكة – محافظة أسيوط

46- اقتراح برغبة من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن استكمال توصيل خدمة الصرف الصحي بمنطقة اسطوفان وكفر سليم بالسناهرة – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة

47- اقتراح برغبة من النائبين أحمد الشريف، وأحمد خليل، بشأن بناء محطة لمياه الشرب خلف منطقة أم زغيو بالعجمي القبلية بالمنشية – محافظة الإسكندرية

48- اقتراح برغبة من النائب لطفي شحاته، بشأن إحلال ودعم مركز الزقازيق بمواسير مياه الشرب وتعديلها من (1.5) بوصة إلى (4) بوصات – محافظة الشرقية

49 اقتراح برغبة من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إحلال وتجديد خطوط المياه الأرضية الفرعية بمدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء



























































