شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء وتقسيط.. مقترحات برلمانية لتمكين المواطن من استخدام طاقة شمسية بالمنزل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، بتقديم تسهيلات للمواطنين لاستخدام الطاقة الشمسية في المنازل، وسط مقترحات بإعفاء المستلزمات من الجمارك، أو تقسيط أسعار الألواح الشمسية، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

من جانبها طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بوجود خطة استراتيجية واضحة للتحول للطاقة النظيفة خلال سنوات محددة مع تشجيع القطاع الخاص، واقترحت البرلمانية، اعفاء كل مستلزمات الطاقة الشمسية من الجمارك، بقولها: "نتمنى كل اسطح البيوت تكون مغطاه الواح طاقة شمسية مثل الدول الأوروبية".

كذلك طالب النائب فريدي البياضي، بالتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة ومزيد من التشريعات اللازمة لإشراك القطاع الخاص في هذه المشروعات، مقترحا تقسيط الألواح الشمسية، علي سنوات محددة مثلما معمول بالخارج لاسيما وأرتفاع تكلفتها علي المواطن.

وتأتى فلسفة مشروع القانون، بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المنشأة بالقانون رقم 102 لسنة 1986 تأسيساً على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة وجديدة ذات جدوى اقتصادية يمكن تنفيذها فى جمهورية مصر العربية؛ نظراً لأنه تم بالفعل استغلال جميع المساقط المائية الكبيرة على نهر النيل وفروعه ولم يتبق سوى قدرات مائية صغيرة أو مشروعات الضخ والتخزين بالإضافة إلى تحقيق الهيئة خسائر كبيرة وبناءً على ذلك أصبح من الملائم دمج نشاط هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة التى تقوم بتنفيذها وتعمل على تنميتها هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويشير التقرير البرلمانى إلى أنه فى ضوء هذا الدمج والمتغيرات الحديثة التى طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيات الطاقات المتجددة واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة أصبح من الملائم تعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقــانون رقــم 203 لسنة 2014 بشـــأن تـحـفـيـز إنـتــاج الـكـهــربــاء مــن مـصـادر الطاقــــة المتجددة حتى تتمكن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة من زيادة مواردها وممارسة اختصاصاتها وفقاً لرؤية الدولة بالتوسع فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة فى إنتاج الكهرباء.



























































