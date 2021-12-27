شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة برلمانية موسعة بنجاح الدولة المصرية فى القضاء على أزمة الكهرباء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، تأييدا برلمانيا لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، لاسيما وتماشيه مع الفكر الجديد للدولة فى التوسع بالطاقة الجديدة والمتجددة.

من جانبها أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات على قصة النجاح التى تكللت بالقضاء على الأزمة الحادة فى الكهرباء، معلنة تأييدها لمشروع القانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء لاسيما وأنه لا جدوى اقتصادية منها فى الوقت الحالي.

وتساءلت البرلمانية، حول مدى تطبيق الحكومة نسبة الـ20% من كهرباء مصر طاقة متجددة بنهاية عام 2021.

بدورها أيدت النائبة ألفت المزلاوى، مشروع القانون لاسيما لتتماشيه مع الفكر الجديد فى الطاقة الجديدة والمتجددة، مطالبة بالتوسيع فى هذه المشروعات فى محافظات الصعيد.

كما أعلن النائب طلعت عبد القوى موافقته على مشروع القانون لاسيما والحاجة للتوسع فى مصادر الطاقة الجديدة لاسيما مع دخول مصر لمنطقة الشح المائى حيث أصبح نصيب الفرد سنويا 600 متر، مطالبا أيضا بمراعاة البعد الاجتماعى مع زيادة كمية الكهرباء، وهو أيضا ما أكد علية النائب محمد الحصى، فى تأييده لمشروع القانون لاسيما مع الحاجة لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لكنه شدد فى الوقت ذاته على أهمية رفع العبء عن المواطنين فيما يخص أسعار الكهرباء.

من جانبه أشاد النائب محمد الفيومى، عضو مجلس النواب، بالتعديلات التشريعية التى تقضى باعتبار هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والتى تشير إلى ما تحقق من انجازات كبرى فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يحسب للحكومة.

ووجه النائب فتحى قنديل، الشكر للحكومة على التعديلات التشريعية لاسيما وأن هيئة المحطات المائية أدت دورها، ويأتى الوقت لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مطالبا بالتوسع فى الطاقة الشمسية فى كافة القطاعات.

فى سياق متصل، شدد النائب نور الدين أبو ستيت على أهمية أى يكون هناك إيضاح للمردود الاقتصادى لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على المواطنين لاسيما وسط المعاناة من ارتفاع أسعار الكهرباء، قائلًا: القيادة السياسية تعمل على البناء فى شتى المجالات، لكن هناك ضغوط كثيرة على المواطن يجب النظر إليها"، وطالب النائب بهجت الصن، بخفض سعر الكهرباء.

وخلال الجلسة أشاد النائب سيد شمس الدين، بما تشهده أسوان من أكبر محطة طاقة شمسية فى الطرق الأوسط، وكذا محطة الكهرباء بالطريق الساحلى الدولى بكفر الشيخ لما له من أثر طيب فى انتظام الكهرباء بالمحافظات والمحافظات المجاورة.