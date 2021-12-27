شكرا لقرائتكم خبر عن السودان : نساند المملكة ضد الاعتداء الإرهابي على جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت السودان إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية مقذوف على محافظة صامطة بمنطقة جازان، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.

وجدّدت وزارة الخارجية السودانية فى بيانها اليوم، وقوف السودان حكومةً وشعبًا مع المملكة ضد كل تهديد يستهدف أمنها واستقرارها، مؤكدةً تأييدها ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.