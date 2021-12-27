دولة الإمارات تقدم 20.4 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الإمارات، الإثنين، تقديم 20,492 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الإثنين 22,506,696 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 227.56 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية لتوفير لقاح "كوفيد- 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد- 19".