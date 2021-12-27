السيسي يتحدث عن مشكلة كبيرة واجهت مصر خلال عامي 2013 و2014

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن مشكلة كبيرة واجهت مصر خلال فترة العامين 2013 و2014.



وقال الرئيس المصري أثناء تفقد مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة اسوان، وافتتاح عدد من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد، إن البلاد "واجهت مشكلة كبيرة في نقل وإنتاج الكهرباء خلال عامي 2013 و2014".

ووجه الرئيس المصري الشكر لوزير الكهرباء محمد شاكر باسم كل المصريين على جهده فى قطاع الكهرباء وما حققه من طفرة فى هذا القطاع.

ووصف السيسي وزير الكهرباء بـ"العالم الجليل في مجاله" قائلا: "نتحدث عن جهد وزارة كان ولا يزال على رأسها عالم جليل فاضل".

وقال الرئيس السيسي: "نتحرك فى اتجاه يضع مصر فيما يخص الطاقة الكهربائية مع مصاف الدول المتقدمة".

وتابع الرئيس السيسي: "نستهدف وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة فيما يتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة والربط الكهربائي".