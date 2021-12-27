الرئيس المصري: 1.1 تريليون جنيه للتنمية في الصعيد سنوياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين: "نستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في إنتاج وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة والربط مع دول الجوار".



وأضاف السيسي، خلال افتتاحه اليوم مشاريع قومية واستراتيجية في الكهرباء والطاقة المتجددة بصعيد مصر حسب "بوابة الأهرام" أن "حجم ما تم إنفاقه في قطاع الكهرباء في مصر دون الصعيد بلغ 150 مليار جنيه في السنوات الأربع أو الخمس الماضية وإذا أضفنا إلى ذلك قطاع النقل والمواصلات، على سبيل المثال، فإن هذا المبلغ سيتجاوز ضعف هذا المبلغ".

وقال إن "الدولة أنفقت ما يزيد على 1.1 تريليون جنيه سنوياً على الصعيد، ولازلنا نعمل لتوفير الخدمات للمواطنين فيه بالشكل المناسب".