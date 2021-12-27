خلال يوم واحد.. روسيا تشهد انخفاضا في عدد الإصابات والوفيات بكورنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في روسيا انخفاضا لكلا المؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي وبحسب وكالة "انتر فاكس" للأنباء عن تسجيل 23210 إصابات جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، مقارنة بـ 23721 إصابة أمس، ما يمثل أدنى حصيلة منذ أواخر سبتمبر الماضي.

وبهذا يصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها عشرة ملايين و415 ألفا و 230 اصابة.

وتم وصد 937 حالة وفاة خلال آخر الـ 24 ساعة الأخيرة مقابل 968 وفاة أمس، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 305 آلاف و155 حالة وفاة، مع تماثل 33715 شخصا للشفاء ليصبح مجموع المتعافين تسعة ملايين و293 ألفا و486 شخصا.

وشهد الوضع الوبائي في روسيا تحسنا خلال الأيام الأخيرة، من خلال تراجع عدد الإصابات وكذلك عدد الوفيات.