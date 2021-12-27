شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسكو تعلن عن محادثات أمنية بين أمريكا وروسيا الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الإثنين، إن دبلوماسيين ومسؤولين عسكريين من روسيا سيجرون محادثات مع مسؤولين أمريكيين في الشهر المقبل على قائمة من الضمانات الأمنية التي تريدها موسكو من واشنطن.



وأدلى لافروف بهذه التصريحات في مقابلة بُثت مباشرة على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت.

وقال لافروف، إن المحادثات ستجرى مباشرة بعد عطلة رأس السنة في روسيا، علماً أن أول يوم عمل رسمي في روسيا في 2022، سيكون في 10 يناير (كانون الثاني).