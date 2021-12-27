الجامعة العربية تدين توسع الاستيطان الإسرائيلي في الجولان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إعلان الحكومة الإسرائيلية خططاً لتوسيع المستوطنات في الجولان لمضاعفة سكانها اليهود في السنوات المقبلة.



وشدد أبو الغيط، في بيان، على أن الخطط الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يعتبر الجولان أرضاً سورية محتلة في 1967.

وأكد، أن "اعتراف هذه الدولة أو تلك بالاحتلال لا يُغير من حقيقة أنه احتلال يرفضه المجتمع الدولي، ولا تقره الشرائع الدولية، بغض النظر عن الأوضاع في سوريا أو عن وضعها في الجامعة العربية".