رئيس وزراء كندا يؤكد أن الصين تلعب على انقسامات الغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مقابلة مع محطة "غلوبل تيليفيجن" التلفزيونية إن الصين تلعب على انقسامات الغرب، داعياً الدول الغربية إلى "العمل معاً" لمواجهة هذه الضغوط بشكل أفضل.



وأضاف "يجب أن نعمل بشكل أفضل للوقوف في وجه الصين ومنعها من اللعب على انقساماتنا بعضنا ضد البعض الآخر".

وتابع ترودو "نتنافس بعضنا ضد بعض والصين تتلاعب بنا بشكل ذكي في سوق مفتوحة". ودعا الغربيين بدلاً من ذلك إلى "إظهار جبهة موحدة".

وأعلن جاستن ترودو في 8 ديسمبر (كانون الأول) مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين دبلوماسياً، حاذياً حذو الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.

وسيتنافس الرياضيون الكنديون في الأولمبياد الذي يبدأ في 4 فبراير (شباط)، لكن لن يقوم أي مسؤول في الحكومة الكندية بزيارة الصين.

وثمة مصادر توتر عدة بين اوتاوا وبكين، أبرزها الازمة الدبلوماسية غير المسبوقة التي نتجت من توقيف ابنة مؤسس مجموعة هواوي الصينية للاتصالات في ديسمبر (كانون الاول) 2018 في كندا.

وتم الافراج في سبتمبر (أيلول)عن مينغ وانتشو وكنديين كانا موقوفين في الصين بعد اعتقال استمر 3 اعوام.