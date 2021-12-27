اليابان.. الثلوج تشل الحركة برا وجوا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تسبّب التساقط الكثيف للثلوج بزحمة سير، وإلغاء رحلات جوية، وتعطيل حركة القطارات في وسط اليابان وغربها، الإثنين.



وقال المسؤول عن شركة "كانساي" للطاقة الكهربائية عبر موقعها الإلكتروني، إن الكهرباء انقطعت عن نحو 1500 منزل، الإثنين، حوالي الساعة الخامسة مساءً (08:00 بتوقيت جرينتش).

وأعلن الناطق باسم الحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، صباحاً، أن أي إصابات من جراء سوء الأحوال الجوية لم تسجّل، مؤكداً الحاجة إلى "زيادة الحذر واليقظة".

وحذّر من أنّ "تساقط الثلوج يُتوقّع أن يزداد حتى الثلاثاء خصوصاً من جهة بحر اليابان".

وأوضح أنّ حركة المرور توقفت على طريق سريعة رئيسية في مقاطعة شيغا المتاخمة لمدينة كيوتو، بسبب تعطّل حركة المركبات.

ووقع حادث من جراء انزلاق شاحنة على طريق قريبة من بلدة هيكون، التي تراكم فيها 68 سنتمتراً من الثلوج خلال 24 ساعة، أي 30 مرة أكثر من المعدّلات الموسمية، وفق محطة التلفزيون العامة "NHK".

وأوضحت القناة أنّ نحو 200 راكب اضطروا إلى قضاء ليل الأحد في قطارات عالقة على الطريق في محافظة شيجا.

وأفادت وكالة أنباء "جيجي" بأن نحو 130 رحلة جوية داخلية ألغيت الأحد بسبب تساقط الثلوج، في حين أشارت "NHK" إلى إلغاء 50 رحلة إضافية الإثنين.