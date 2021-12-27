عام المشروعات الكبرى.. مركز التحكم الإقليمي افتتحه الرئيس بـ900 مليون جنيه في المنيا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، سلسلة من المشروعات القومية في قطاع الكهرباء بصعيد مصر وذلك من محافظة أسوان، عبر الفيديو كونفرنس.

شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، هذه الافتتاحات، إذ افتتح الرئيس مركز التحكم الإقليمي بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، لخدمة 5 محافظات (المنيا، بني سويف، الفيوم، أسيوط، الوادي الجديد)، ضمن مشروع تطوير مراكز التحكم في الطاقة بالمنطقة الجنوبية والمتضمن إحلال مركز التحكم الإقليمي القائم بنجع حمادي بمنطقة كهرباء مصر العليا، وإقامة مركز تحكم إقليمي جديد بسمالوط بمنطقة كهرباء مصر الوسطى، من خلال تعاون مشترك بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، ويتحكم المركز في عدد ( 106) محطات للجهد (132 ك ف / 66 ك ف / 33 ك ف)، وينتج عن هذا المشروع تطوير شبكة الاتصالات القائمة وزيادة موثوقيتها لربط كافة المحطات بمراكز التحكمات الإقليمية في الدولة، بتكلفة تصل إلى 900 مليون جنيه تقريبا.

أشاد محافظ المنيا، بحجم ونوعية المشروعات القومية المنفذة في كافة القطاعات على أرض المحافظة، موضحًا أن الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة، حققت خلال السبع سنوات الماضية إنجازات غير مسبوقة في جميع النواحي التنموية بكافة ربوع البلاد، ساهمت في التمهيد لبدء حقبة جديدة في تاريخ مصر الحديث وهي مرحلة "الجمهورية الجديدة.

وأضاف المحافظ، أن المركز الجديد يخدم 5 محافظات ويأتي ضمن اهتمام الدولة بالصعيد، للمحافظة على استمرار التغذية الكهربائية وتأمين وصولها لمراكز الأحمال، وتقليل زمن الانقطاع في الشبكة الكهربائية.