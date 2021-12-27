توفي 6 أطفال.. براءة 4 موظفين بقضية حريق المؤسسة العقابية بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنح مستأنف المطرية، اليوم الإثنين، ببراءة 4 موظفين من وزارة التضامن في واقعة حريق المؤسسة العقابية بالمرج.

وترافع مجدي حافظ، نقيب محامين القليوبية، والمحامي بالنقض ياسر سيد أحمد و5 آخرين عن المتهمين، ودفعا بانتفاء خطأ أي من المتهمين أو التسبب في الضرر جراء الحريق، بالإضافة لعدم معقولية الواقعة بنشوب حريق في عنبر نزلاء على مساحة 300 متر مربع بسبب "كاتل".

وقال الدفاع إن المتهمين جميعهم أخصائيين اجتماعيين وظيفتهم الإقامة بحجرة داخل العنبر مع النزلاء ولهم 17 وظيفة محددة حددتها وزارة التضامن ليس من بينها تفتيش النزلاء أو السيطرة عليه أو إدخال أي أجهزة بالعنابر لأن ذلك مسؤولية الشرطة، وفق مذكرة الدفاع.

وسبق أن تنحت محكمة جنح مستأنف المرج عن نظر استئناف المتهمين في القضية.

وكانت محكمة جنح المرج (أول درجة) قضت في سبتمبر الماضي بمعاقبة المتهمين الأربعة بالحبس 3 سنوات مع الشغل.

ونسبت النيابة للمتهمين تهمتي القتل والإصابة الخطأ لستة أطفال من نزلاء المؤسسة العقابية وإصابة آخرين، والإضرار بأموال وزارة التضامن الاجتماعي جهة عملهم.

وكان حريق نشب في 3 يونيو 2021 داخل المؤسسة العقابية بالمرج إثر حريق شب عقب ماس كهربائي ب"كاتل" استخدم داخل العنبر، ما أودى بحياة 6 أطفال.