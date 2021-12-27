عام المشروعات الكبرى.. تنفيذ 32 مشروعًا في قطاع مياه الشرب والصرف بالشرقية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

كشف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن مجهودات الشركة في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق محافظة الشرقية، وتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأسفرت عن تنفيذ 32 مشروع تنموي خلال عام 2021.

أوضح المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أن عام 2021 شهد تنفيذ مشروعات خدمية في مجال تحسين خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين منها "الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل ديرب نجم (أبو عيد -صهبرة - منشأة صفوت - تل القاضي) بنسبة 81%، والانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي ديرب نجم طاقة 10000 م3/ يوم بنسبة 99%.

علاوة على إنهاء الأعمال بمشروع شبكات صرف صحى إكوة وكفر الباشا وجاري الاستلام الابتدائي، وكذلك الأعمال بمشروع صرف صحي متكامل قرية حمادة وتم الإستلام النهائي، والأعمال بمشروع صرف صحي متكامل زور أبو الليل وتم الاستلام النهائي.

أضاف أبو حلاوة أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل عزبة صادق ودرويش بنسبة 99.5%، والانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل كفر الشوافين بنسبة 91%، والانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل منشأة ناصر والسادات بنسبة 92%، والانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي بني منصور بنسبة 79%.

أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، اكتمال عدد من المشروعات بمختلف القرى والمراكز فيما يجري العمل لإنهاء بعض المشاريع الأخرى، ويبلغ عددها 32 مشروعًا في العام الجاري 2021.