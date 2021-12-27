محافظ القليوبية: تدشين المرحلة الثانية من مشروع "أتوبيسات النقل الجماعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، تدشين المرحلة الثانية من النقل الجماعي بالمحافظة بإجمالي 22 أوتوبيس، وذلك بناء على توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين المحافظة وجهاز النقل البري الداخلي والخارجي لتوفير أتوبيسات (ميدم باص - ميني باص) مكيفة.

وأضاف "الهجان"، في بيان له اليوم، أن المرحلة الثانية شملت: 5 أتوبيسات نقل داخلي على خطوط سير (بنها - شبين القناطر، شبين - مسطرد، شبين - الزراعة، بنها - الخصوص - العبور)، بالإضافة إلى 10 أتوبيسات نقل للعاصمة الإدارية على خطوط سير (شبرا الخيمة - قليوب ـ-العاصمة الإدارية)، كما شملت أيضًا 7 أتوبيسات بنطاق خطي (شبين القناطر - مسطرد - شبين القناطر - الزراعة إلى العباسية بالقاهرة).

وجرى افتتاح المرحلة الأولى من النقل الجماعي في شهر أغسطس الماضي، وبذلك يصبح إجمالي ما جرى تشغيله حتى الآن نقل جماعي للمحافظة 17 أتوبيس نقل للعاصمة الإدارية، و44 أوتوبيس نقل للربط بين المحافظة والعباسية بالقاهرة، و7 أتوبيسات تنطلق من شبين القناطر في خط سير باتجاه الزراعة ثم العباسية.

بالإضافة إلى أنه يجري طرح عدد من خطوط سير أخرى بنطاق المحافظة من خلال رؤية تنموية تستهدف ربط المراكز الإدارية بالمحافظة ببعضها وكذا ربطها بالمحافظات المجاورة.