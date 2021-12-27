عميد تجارة الإسكندرية : قيمة شركة أبل أكبر من حجم البورصات العربية مجتمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

قال الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، أن قيمة شركة "أبل" الأمريكية أصبحت تتعدى الـ 3 تريليون دولار، وهو أكبر من حجم البورصات العربية مجتمعة.

جاء ذلك في كلمته خلال ملتقى الشركات الذي نظمته كلية التجارة جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، والدكتور علاء الغرباوي وكيل كلية التجارة لشئون المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الصيفي، إلى أن حجم البورصة المصرية التي تضم أكثر من 220 شركة كبرى لا يزيد عن 45 مليار دولار أي أنها لا تمثل نسبة مقبولة من شركة "أبل"، كما شركات مثل "أمازون" و"فيسبوك" تصل قيمتها إلى 2 تريليون دولار وتتعدى حجم اقتصاديات دول عربية.

أكد عميد تجارة الإسكندرية، أن ما سبق تحدي حقيقي للاقتصاديات العربية والشركات المصرية لاكتشاف الاستثمارات الجديدة الموجهة للتكنولوجيا والاتصالات الحديثة والخدمات الإلكترونية.

أشار عميد الكلية، إلى أن بها أكثر من 46 ألف طالب يحتاجون إلى التوظيف فور التخرج، وهو أمر لا تستطيع أن تقدمه الدولة وحدها، والبديل التركيز على مشروعات ريادة الأعمال وفكر المشروعات الصغيرة وتشجيع فكر العمل الجماعي للشباب ودعم مشروعات الابتكار لخلق منتجات وخدمات جديدة.

أضاف، أن ما سبق يحتاج إلى دعم ومساندة رجال الأعمال وكذلك انطلاق وروح الشباب لتحقيق النجاح في السوق المصري، وهو سوق قوي يضم أكثر من 100 مليون مستهلك.

قال إن استيعاب كلية التجارة جامعة الإسكندرية يجب ألا يزيد عن 2500 شاب وهو قرار مجلس الكلية وحقيقة أن ما نستقبله كل عام يزيد عن 13 ألف طالب، ولكن ما يطمئن أن جميع المؤسسات الخاصة والعامة لا تستطيع التخلي عن توظيف المحاسبين والاداريين من خريجي كلية التجارة.

شدد على أن الخريجين مطلوب منهم تطوير المعرفة والعلوم والمهارات لديهم للحاق بسوق العمل المتنافس، خاصة أن مصر تشهد الآن تطورا ملموسا وقويا في كافة المجالات يوما بعد يوم مما سيسمح بفتح فرص العمل لآلاف الخريجين سنويا ليساهموا في النهضة ومصر الجديدة.