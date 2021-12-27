صور.. محافظ القليوبية يتابع تنفيذ مشروعات رصف الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدن قليوب وشبرا الخيمة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطرق، ضمن المشروعات القومية أو مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك بهدف رفع كفاءة الطرق الداخلية والشوارع الرئيسية بمدن المحافظة للعمل على تسيير الحركة المرورية وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لتلك المدن.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف بشارع الجيش بكوم أشفين بمركز ومدينة قليوب بطول 1 كم بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليون جنيه.

تابع المحافظ الجولة بتفقد مرسى قصر محمد علي حيث وجه الهجان بمتابعة أعمال النظافة بالمرسى كما كلف هيئة الأبنية التعليمية باستكمال أعمال دهان واجهات المنازل بالمنطقة المحيطة.

استكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال تطوير كوبري عرابي والجاري تطويره من قبل المحافظة على مرحلتين بتكلفة 24 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

تابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال مشروع إنشاء محور الخصوص والذي يتم إنشاؤه من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطول 5 كيلو بدءا من محور مسطرد وحتى نفق الرشاح بالخصوص أسفل الطريق الدائري.

كما تفقد المحافظ مشروع تغطية ازدواج مصرف الأميرية الخصوص بهدف إنشاء خط صرف صحي يربط شرق القاهرة بمحطة الخصوص ومحطة الجبل الأصفر حيث جاري أعمال الدفع النفقي للمشروع عند منطقة محور الخصوص.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء خطين غاز رئيسيين من قليوب إلى نوب طحا بطول 5 كم ضمن أعمال مشروع تطوير القرى حياة كريمة.