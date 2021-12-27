لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تعاين "منزل بنها" المنهار

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

عاينت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط منزلًا في كفر الجزار، التابعة لمركز ومدينة بنها، بمحافظة القليوبية، يوجد به تشققات وانهيار جزء من سقف الدور الثالث.

كان مجلس مدينة بنها برئاسة المهندس علي عبدالستار، تلقى بلاغًا بانهيار جزء من سقف الدور الثالث، بمنزل بكفر الجزار ببنها.

انتقل العميد حازم عفت مأمور قسم مركز بنها ورئيس الوحدة المحلية بكفر الجزار، ومدير الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وجرى عمل المعاينات اللازمة على الطبيعة، وسيجرى اتخاذ اللازم.