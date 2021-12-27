تداول 1359 طن بضائع و363 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر في بيان لها اليوم الإثنين، أن موانئ الهيئة شهدت اليوم تداول 1359 طن بضائع عامة ومتنوعة، و363 شاحنة، و21 سيارة ملاكي.

وأوضح البيان أن حركة الصادرات بالموانئ تضمنت 795 طن بضائع عامة، و139 شاحنة، و13 سيارة ملاكي، وشملت حركة الواردات 564 طن بضائع عامة، و224 شاحنة، و8 سيارات ملاكي، إضافة إلى تواجد 12 سفينة على أرصفة الموانئ.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم وصول السفينة دليلة وعلى متنها 98 شاحنة، و8 سيارات ملاكي، والسفينة الحرية وعلى متنها 81 شاحنة، وشهد مغادرة السفينة أمل وعلى متنها 101 شاحنة، و13 سيارة ملاكي، والسفينة وادي سفاجا فارغة متجهة إلى روسيا.

بينما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء وعلى متنها 45 شاحنة بحمولة 564 طنًا، ومغادرة السفينة ذاتها وعلى متنها 38 شاحنة بحمولة 795 طنًا.