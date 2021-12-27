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إيران: نعمل على تحديد موعد للتفاوض مع السعودية لحل الخلافات

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 01:22 مساءً - منذ 7 دقائق

سعيد خطيب زاده

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في تصريحات اليوم الاثنين، في معرض رده على سؤال لوكالة “فارس” حول موعد بدء الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية، أكد أنه: “لم يتحدد بعد، لكننا نقوم بتنظيم جدول الأعمال”.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الاثنين، إن “المفاوضات مع تستمر مع إدراك النقاط الخلافية والقواسم المشتركة وحل الخلافات يأتي من خلال الحوار ونحن مستعدون للمشاركة في الجولة الخامسة من المفاوضات والرياض أصدرت تأشيرات لثلاث من ديبلوماسيينا ليمثلوا طهران في منظمة التعاون الإسلامي”.

وأضاف زاده: “قدمنا قائمة من الاقتراحات للطرف السعودي وننتظر الرد.. هناك حالة من عدم الثقة بين الجانبين و نحاول رفعها من خلال الحوار”.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال في وقت سابق، أن وفدا إيرانيا سيشارك في الجولة القادمة من المفاوضات مع السعودية التي ستنعقد في بغداد بوساطة عراقية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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