موسكو ترد على تهديدات هاريس بفرض “عقوبات غير مسبوقة على روسيا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 01:22 مساءً - منذ 14 دقيقة

علق الكرملين والخارجية الروسية على تهديدات نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بفرض ما أسمته “عقوبات غير مسبوقة” على روسيا في حال التعدي على سيادة أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فيما يخص العقوبات وتهديدات نائبة الرئيس الأمريكي، ” روسيا لا تنوي روسيا إذلال نفسها ومطالبة الغرب برفع العقوبات الأحادية غير القانونية.. لم نطلب من أي شخص أن يرفع عنا العقوبات، ولن نذل أنفسنا حتى أمام أحد”.

وشدد لافروف أن روسيا لا تؤمن بتنفيذ السيناريوهات التي تفرض فيها عقوبات غير مسبوقة على روسيا، بما في ذلك الانقطاع التام للبلاد عن الغرب، وحظر سفر المواطنين ، وما إلى ذلك، “أنا مقتنع بأنه حتى لو تحقق هذا السيناريو أوكد أننا سنجد الإجابة والرد”.

وأوضح لافروف بأنه (إن فرضت العقوبات) لا تشمل خطط السلطات الروسية تحويل روسيا إلى “قلعة محاصرة” بسبب العقوبات الغربية بحسب تعبيره.

من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف تعليقا أيضا على تهديدات هاريس، “قبل هاريس.. الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد وعد بذلك عدة مرات من قبل”.

إلى ذلك هددت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على الهواء في قناة “سي بي إس” التلفزيونية بأن روسيا قد تواجه عقوبات جديدة في حال تصعيد الوضع والتعدي على سيادة أوكرانيا.

وقالت هاريس ردا على سؤال عما إذا كانت “الحرب الساخنة” ستبدأ في أوروبا خلال أسابيع قليلة: “نتحدث مباشرة مع روسيا. ونوضح جدا أن روسيا لا يجب أن تتعدى على سيادة أوكرانيا، وأننا ندافع عن سيادة أراضيها.. واشنطن أوضحت أنها مستعدة لفرض عقوبات (على روسيا) لم يسبق لها مثيل”.