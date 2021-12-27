أنقرة: أول اجتماع بين تركيا وأرمينيا سيعقد في موسكو

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن الاجتماع الأول لممثلي تركيا وأرمينيا بشأن تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين سيعقد في موسكو.

وقال أوغلو للصحفيين في أنقرة اليوم الاثنين: “تم تعيين مبعوثين خاصين للتطبيع مع أرمينيا. الاجتماع الأول سيكون في موسكو. نأمل أن تعمل أرمينيا في إطار القانون الدولي”.

وأضاف أن الرحلات بين اسطنبول ويريفان ستفتح في الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، قال أوغلو إنه من أجل تطبيع العلاقات مع أرمينيا ، سيعين الطرفان قريبا مبعوثين خاصين بشكل متبادل، كما سيتم فتح رحلات الطيران مع يريفان.

وأشار الوزير إلى أن أنقرة تدرس طلبات شركات الطيران التركية والأرمنية لرحلات اسطنبول – يريفان – اسطنبول.

من جهته أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأرمنية أنه تجري مناقشة إمكانية عقد الاجتماع الأول للممثلين الخاصين لأرمينيا وتركيا في موسكو.

وأبرمت تركيا وأرمينيا عام 2009 اتفاق سلام تاريخي حول إحياء الاتصالات الثنائية وفتح الحدود، بعد عقود من إغلاقها، لكن الوثيقة لم تدخل حيز التنفيذ وظلت العلاقات متوترة في ظل الاتهامات المستمرة إلى الطرف التركي بالمسؤولية عن ما تعتبره يريفان “إبادة جماعية للأرمن” في زمن الحرب العالمية الأولى.

وشهدت العلاقات بين الجانبين توترا بالغا بسبب دعم تركيا السياسي والعسكري للحكومة الأذربيجانية في نزاع قره باغ.