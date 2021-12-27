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سلطات أستراليا متمسكة بخطة إعادة فتح البلاد رغم تسجيل وفاة بأوميكرون

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محرر ر 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 01:22 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 27 - ديسمبر - 2021 11:02 صباحًا

أستراليا

سجلت أستراليا اليوم الاثنين أول وفاة مؤكدة بمتحور “أوميكرون”، وسط زيادة في الإصابات اليومية، لكن السلطات أحجمت عن فرض قيود جديدة مشيرة إلى أن معدلات دخول المستشفيات لا تزال منخفضة.

والمتوفى رجل في الثمانينات من عمره كان يعاني من أمراض مزمنة. ولم تقدم السلطات أي تفاصيل إضافية حول هذه الوفاة، باستثناء قولها إن الرجل أصيب بالفيروس (أوميكرون) في دار لرعاية المسنين وتوفي في أحد مستشفيات سيدني.

ويقول خبراء الصحة إن سلالة “أوميكرون” أكثر عدوى على ما يبدو، ولكنها أقل ضراوة من السلالات السابقة، وقد بدأت في الانتشار في أستراليا مع رفع سلطاتها القيود المفروضة على معظم الحدود المحلية وسماحها للأستراليين بالعودة من الخارج دون دخول حجر صحي، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الإصابات إلى أعلى معدلات خلال الجائحة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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