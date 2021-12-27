شكرا لقرائتكم خبر عن خلال اسبوع .. 260 ألف إصابة بكورونا في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت إيطاليا 258 ألفا و143 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأسبوع المنتهي في 26 كانون أول/ديسمبر، مع تسجيل 970 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالوباء في الأسبوع نفسه.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيانات الصادرة عن الحكومة الإيطالية أن عدد الإصابات المسجلة في هذا الأسبوع زادت 94 ألفا و495 حالة عن حصيلة الأسبوع السابق له كما زادت الوفيات بنحو 160 حالة وفاة عنها الأسبوع السابق.

ومقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي، زاد عدد الإصابات في الأسبوع المنتهي في 26 ديسمبر بنحو 156 ألفا و819 حالة. وزاد عدد الفحوص التي تتم في البلاد لكشف حالات الإصابة بالفيروس بنحو 4 ملايين فحصا.

وجاء تسجيل 970 حالة وفاة في الأسبوع المنتهي في 26 ديسمبر مرتفعا مقارنة بتسجيل 810 حالات وفاة في الأسبوع السابق، ولكنه يقل كثيرا عن العدد المسجل في الأسبوع نفسه من عام 2020 ، وهو 3180 حالة وفاة.

وسجلت المستشفيات الإيطالية وجود 10309 مرضى بكوفيد19- الذي يسببه الفيروس أمس الأحد، من بينهم 1089 في العناية المركزة.

ووفقا للحكومة الإيطالية، تلقى 8ر88% من الإيطاليين الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا.