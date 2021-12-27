شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدريبات في روسيا على صد غارات جوية قرب حدودها الغربية (الأسباب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نقلت وكالة إنترفاكس عن المنطقة العسكرية الغربية في روسيا قولها اليوم الإثنين، إن القوات الروسية أجرت تدريباً على صد غارات جوية مكثفة، وسط مواجهة بين موسكو والغرب بسبب مساعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.



وأضافت إنترفاكس أن ما يقرب من 10 آلاف جندي شاركوا في التدريب.

وحشدت روسيا عشرات الآلاف من القوات قرب أوكرانيا وطالبت بمنع جارتها الجنوبية من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بإضافة إلى منع نشر أي أسلحة هجومية هناك أو في أي من البلدان المجاورة لها.