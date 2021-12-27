3 مبادرات تسهم في زيادة نسب التوطين خلال 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أبرز 3 مبادرات أسهمت بشكل فاعل في زيادة نسب التوطين خلال العام الحالي 2021.

وقال الراجحي خلال حفل جائزة العمل الذي أقامته الوزارة، أمس في الرياض، «إن زيادة الأعداد في التوطين تمت من خلال عدد من المبادرات، من أبرزها رفع الأجور واكتمال تطبيق حماية الأجور، وتطوير بيئة العمل ودعم عدد من السياسات، ومنها الصحة والسلامة والمهنية، وصدور 21 قرارا لتوطين عدد من المهن منها المحاسبة والهندسة وغيرها».

وأكد أن القطاع الخاص يشكل أحد الأعمدة المهمة في بناء النسيج الاقتصادي للدول والمجتمعات، مشيرا إلى أنه في سوق العمل أكثر 1.9 مليون مواطن ومواطنة، أسهموا في نمو وتوسع أعمال القطاع الخاص، والذي انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن سوق العمل اليوم أصبح أكثر نضجا، ولدينا عدد من المبادرات الداعمة لرفع جودته وكفاءته.

وكرم الراجحي المنشآت المتميزة في القطاع الخاص، لتشجيعها على رفع جاذبية بيئة العمل واستدامة التوطين في منشآت القطاع الخاص.

وترتكز أهداف الجائزة في فرعها الأول إلى تشجيع القطاع الخاص على رفع نسب التوطين وتبني نماذج عمل مبتكرة جاذبة للكوادر الوطنية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، فيما تهدف الجائزة في فرعها الثاني إلى رفع وعي منشآت القطاع الخاص وتحفيزهم للالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل المتميزة بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل في منشآت القطاع الخاص.

وجاءت الجوائز عبر فرعين، للمنشآت المتميزة في مجالي «التوطين، وبيئة العمل المتميزة» وتتفرع منهما 9 مسارات متخصصة، بإجمالي 18 جائزة، فيما تسلم الجوائز رؤساء وممثلو المنشآت الفائزة في مسارات الجائزة.

ووضعت الوزارة معايير للمنافسة على جوائز التوطين وبيئة العمل المتميزة، تتقدمها شروط الأهلية والمتمثلة في أن تكون المنشأة قائمة لمدة 3 سنوات على الأقل، وألا تكون المنشأة ذات ملكية حكومية خالصة، وأن يجيب 20% من الموظفين على الاستبيان، وأن تكون المنشأة في النطاق البلاتيني لجوائز التوطين، وألا تكون المنشأة في النطاق الأحمر لجوائز بيئة العمل المتميزة.

وتتمثل معايير جوائز التوطين في إعطاء وزن نسبي لتوظيف السعوديين نسبته 70%، موزع على 50% نسبة المساهمة في التوطين، و25% نسبة استدامة الموظفين السعوديين في المنشأة، و15% لنسبة السعوديين في المناصب القيادية، و10% على التزام المنشأة في برنامج حماية الأجور، أما الـ30% فستكون على جودة التوطين، وموزعة كالتالي: 15% قِيَم العاملين، 15% أساليب الإدارة وممارستها، 35% بيئة العمل الداخلية، و35% الأجور والحوافز والتدريب.

وفيما يتعلق بمعايير جوائز بيئة العمل المتميزة، حيث ستقيم أفضل بيئة عمل من خلال توزيع وزن الأسئلة في الاستبيان بشكل متوازن، أما أفضل بيئة عمل للمرأة فستحتسب إجابات الموظفات النساء في هذه الجائزة على أن تجيب 20% من الموظفات على الاستبيان (10 موظفات كحد أدنى يجبن على الاستبيان)، ويجب أن يكون عدد النساء بالشركة لا يقل عن 20 موظفة.

وأخيرا فيما يتعلق بجائزة رواد السلامة والصحة المهنية، فسيضاف معيار للتأهل للمشاركة، حيث إن المنشأة تشارك 16 ملفا للتأكد من تطابق شروط الصحة والسلامة فيها.

3 مبادرات أسهمت في رفع التوطين:

