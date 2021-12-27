شكرا لقرائتكم خبر تطبيق Jeeny يشهد إقبالاً كبيراً وزيادة في عدد مرات التحميل بفضل تجربة العملاء السلسة نتيجة شراكته الناجحة مع AppGallery ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كواحد من التطبيقات الأولى التي تم إتاحتها ضمن Huawei Mobile Services منذ ثلاث سنوات، استفاد Jeeny بسرعة من شراكته مع Huawei، جرّاء التعاون الذي بدأ برغبة الطرفين في تطوير تجربة عملاء سلسة من خلال مجموعة من المبادرات المبتكرة.

عند انضمامه إلى AppGallery، ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم، أصبح تطبيق Jeeny، سريعاً واحداً من أفضل تطبيقات خدمات حجز المشاوير في المملكة العربية السعودية أو كما يعرف بـ تطبيقات توجيه المركبات، وحول ذلك يقول فلاح العنزي المدير العام لشركة تطبيق جيني ومدير المرافق و رئيس الدعم و الخدمات المساندة: "تعتبر رحلة شراكتنا ناجحة بكل المقاييس منذ إتاحة تطبيقنا ضمن Huawei Mobile Services"، وأضاف: "شراكتنا قريبة جداً مع Huawei، وربما أقربها على الإطلاق، فقد قُمنا بالعديد من الحملات التسويقية المُشتركة التي تهدف للترويج للتطبيق وتشجيع تحميله أكثر باستخدام قسائم الخصم الترويجية والهدايا".

وأضاف: "أيضاً، كان Jeeny أحد أوائل التطبيقات في المملكة العربية السعودية الذي تم إطلاقه على الساعة الذكية HUAWEI WATCH 3 Series عندما أصبح متاحاً على الجهاز في منتصف عام 2021، حيث تسمح هذه الميزة للمستخدمين بعد طلب سياراتهم عبر هاتف هواوي الذكي، متابعة طلبهم ومشاهدة السيارة على الخريطة من راحة معصمهم". وتابع: "نواصل شراكتنا معاً وتُرحب Jeeny على الدوام ب Huawei ليكون جزءاً من مبادرات تدشين منتجاتها وشريكاً لها في حملاتها الجديدة ".

ولفت فلاح العنزي إلى أنّه "إذا نظرنا إلى الأرقام منذ انضمامنا إلى AppGallery، نرى زيادة كبيرة في حجم طلبات المشاوير اليومية. يأتي حوالي 20٪ من إجمالي مرات تحميل تطبيق Jeeny من AppGallery، وفي العام الماضي، أكمل مستخدمو أجهزة Huawei ما يقرب من 4 ملايين رحلة ناجحة مع Jeeny. بالإضافة إلى ذلك، فإن حوالي 800,000 من عملاء Jeeny النشطين هم من مستخدمي أجهزة Huawei.

وأضاف فلاح العنزي: "لقد كانت حملاتنا المشتركة مع Huawei فعّالة للغاية. ففي إحدى الحملات، حققنا زيادة بنسبة 500 بالمئة في عدد المرات اليومية لتحميل التطبيق خلال أسبوعين من الحملة. وأصبح الهاشتاق #اربح_مع_هواوي_وجيني ترند على تويتر".

تتوفر منصة AppGallery في أكثر من 170 دولة/منطقة حول العالم، مع أكثر من 560 مليون مستخدم نشط شهرياً على مستوى العالم حتى سبتمبر 2021، وقد حصلت تطبيقاتها على إجمالي عدد مرات تحميل وصل إلى 332.2 مليار مرة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021. بينما ارتفع عدد التطبيقات التي تم تدشينها على AppGallery في عام 2020 خارج الصين إلى أكثر من 10 مرات مقارنةً بعام 2019، ما يعني أنّ المنصة تمتلك حالياً قاعدة مستخدمين ضخمة ومتنامية.

من ناحية أخرى، اكتسبت كل من AppGallery وJeeny سمعتهما كمبدعين في مجالهما، الأمر الذي مكنهما من جذب عملاء جدد وتشجيع المستخدمين الحاليين على البقاء مُخلصين لعلاماتهم التجارية.

ومن خلال الاستفادة من الخبرة العريقة في مجال تخصصه، استفاد Jeeny من Huawei في تحسين منظومته بحيث يستمتع العملاء والموظفون بتجربة التفاعل مع الخدمة. ومن خلال التواجد على أجهزة Huawei والعمل عن كثب معها، يوفر Jeeny تجربة سلسة مع تعزيز المعرفة به وزيادة مرات تحميله.

تأخذ هذه الأنواع من الشراكات أهمية كبرى أكثر من أي وقت مضى في القطاعات شديدة التنافسية وسريعة الحركة مثل قطاعي التكنولوجيا والخدمات. وقد دفع نجاح التعاون تطبيق Jeeny ليكون واحداً من أكثر التطبيقات شعبية في فئته في المملكة العربية السعودية.

وشدّد المدير العام و مدير المرافق و الخدمات المساندة في جيني على "أنّنا حريصون على الحفاظ على هذه الشراكة مع Huawei وتعزيزها. وأعتقد أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين علينا عمله"، وأضاف: "سيكون هنالك بالتأكيد المزيد من الحملات المشتركة، وسنعمل معاً لتحقيق أهدافنا فيما يتعلق بتحميل التطبيق وجذب المستخدمين. إن منظومة Huawei هي أكثر بكثير من مجرد متجر التطبيقات AppGallery، وأعتقد أن الفرصة قد حانت لاكتشافها. ونُجري حالياً محادثات مع الشركة لربط تطبيق Jeeny مع Petal Maps و Petal Searchالخاصة بها والعمل معها في HUAWEI Ads". واختتم حديثه بالقول: "سعيدون جداً بهذه الشراكة ومتفائلون بشأن النتائج المستقبلية التي ستنتج عنها".

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