شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يحيل 4 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة (4) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس (60 نائبًا أو أكثر) إلى اللجان النوعية، وهى:

1) مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد الشرقاوى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء المفوضية العليا للتعليم ما قبل الجامعى والتعليم الفنى والتدريب المهني.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والبحث العلمى، والخطة والموازنة).

2) مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد حمدى خطاب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نقابة العلوم الطبية التطبيقية (المساعدة).

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، القوى العاملة، والخطة والموازنة).

3) مشروع قـانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

4) مشروع قـانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، التعليم والبحث العلمى، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).