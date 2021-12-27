شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار راي في الفلبين إلى 389 قتيلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة إدارة الكوارث الوطنية اليوم الاثنين إن حصيلة ضحايا الاعصار الذي يعد أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام ارتفعت إلى 389 قتيلا، كما ما زال هناك 64 شخصا في عداد المفقودين.

وتضرر أكثر من 4 مليون شخص بالأقاليم الواقعة بوسط وجنوب الفلبين من إعصار راي، بينهم 570 ألفا و906 أشخاص نزوحوا بسبب الاعصار.

وأضافت الوكالة أن إعصار راي دمر وألحق الضرر ببنية تحتية خاصة وعامة بقيمة 22 مليار بيسو (441 مليون دولار) بالاضافة إلى محاصيل زراعية.

وكان إعصار راي قد ضرب الساحل الشرقي للبلاد في 16 كانون أول/ديسمبر الجاري، مما أدى لتدمير منازل وتضرر مباني وبنية تحتية واقتلاع الأشجار، كما تسبب في وقوع فيضانات وانهيارات أرضية.

وكان أحد أكثر الأقاليم تضررا إقليم بوهول، حيث سجل 109 حالات وفاة حتى اليوم. كما سجل إقلبم سيبو سجل ما لا يقل عن 96 حالة وفاة.

ويشار إلى أن أرخبيل الفلبين يتعرض لنحو 20 إعصارا استوائيا سنويا.