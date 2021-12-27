شكرا لقرائتكم خبر عن 35 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الأحد ، 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض بواقع ثمان حالات عن أمس الأحد وبارتفاع بواقع 24 حالة عن يوم الاثنين الماضي.

ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو، شخصين بدون تغيير عما تم تسجيله أمس الأحد ، بحسب ما ذكره مسؤولو قطاع الصحة. أما على مستوى البلاد، فيصل الرقم إلى 44حالة، بارتفاع بواقع ست حالات عما تم تسجيله أمس الأحد.

كان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، قد قال يوم الخميس الماضي إن اليابان لن تعيد على الفور تشديد القيود على أنشطة المواطنين عقب تسجيل حالات عدوى محلية بمتحور أوميكرون، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات لمواجهة الفيروس.