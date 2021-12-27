شكرا لقرائتكم خبر عن حملة اعتقالات واسعة في الضفة من قبل قوات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، حملة اعتقالات واسعة طالت 13 فلسطينياً في الضفة. وأفادت مصادر محلية في المحافظات، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدات دورا وإذنا وبيت عوا بمحافظة الخليل، مشيرة إلى اعتقال سته آخرين من بينهم والدة أسيرين، من قرية دير أبو مشعل وبلدات بيت لقيا وبدو وسيلة الحارثية وجنين، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها. وفي السياق ذاته أشارت مصادر فلسطينية إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر عثمان صلاح، من بلدة الخضر، والأسير قسّام حماد وأخية من مخيم قلنديا، بعد مداهمة منازل ذويهم.