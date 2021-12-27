شكرا لقرائتكم خبر عن تضاعف حالات الاصابة بـ «أوميكرون» في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت السلطات التايلاندية تضاعف حالات الاصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا خلال عطلة نهاية الاسبوع لتصل إلى 514 حالة، بعدما بلغت 205 حالات الجمعة الماضية، مضيفة أن معظم الحالات تعود لمسافرين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ابيساماي سريرانجسان المتحدثة باسم مركز إدارة الوضع الوبائي القول إنه تم رصد ثلثي الاصابات بين المسافرين القادمين لتايلاند، في حين أن ثلث الاصابات يعود لأشخاص من المخالطين للمسافرين.

واستقبلت تايلاند 133 ألفا و61 مسافرا في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، و 240 ألفا و227 مسافرا في الفترة من 1 حتى 26 كانون أول/ديسمبر الجاري. وبلغت نسبة المصابين بين المسافرين 31ر0 %.

ومازال المتحور المهيمن في تايلاند هو متحور دلتا، حيث يمثل 4ر55% من حالات الاصابة، في حين ارتفعت نسبة حالات الاصابة بمتحور أوميكرون إلى 3ر44%.

وقد أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الاثنين ، تسجيل 2437 حالة إصابة و 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية