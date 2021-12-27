شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بكورونا في الصين لليوم الخامس على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمرت إجراءات الإغلاق في مدينة شيان الصينية لليوم الخامس على التوالي اليوم الاثنين إذ سجلت السلطات 150 حالة إصابة محلية جديدة بكوفيد-19 أمس الأحد بانخفاض طفيف عن اليوم السابق.

ويظل عدد الإصابات في شيان، التي يقطنها 13 مليون نسمة، قليلا بالمقارنة بالعديد من بؤر الانتشار على مستوى العالم لكن السلطات فرضت قيودا صارمة على الحركة داخل المدينة وعلى الخروج منها في إطار سياسة بكين لاحتواء التفشي فور ظهوره.

ولم تعلن السلطات أي إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في شيان حيث سجلت 635 إصابة مؤكدة خلال الفترة من 9 إلى 26 ديسمبر كانون الأول. وتقارن حالات الإصابة المحلية المصحوبة بأعراض البالغة 150 حالة يوم الأحد بإصابات بلغت 155 في اليوم السابق ومثلت معظم إجمالي الإصابات الجديدة المصحوبة بأعراض في الصين البالغة 162 حالة.

وبلغ إجمالي الإصابات الجديدة المصحوبة بأعراض في الصين أمس 158 حالة.

وعلى مستوى البلاد رصدت الصين بضع حالات إصابة بأوميكرون بين مسافرين دوليين في جنوب البلاد.

ويمثل عدد الإصابات الجديدة أمس الأحد أعلى مستوى حالات إصابة المصحوبة بأعراض منذ أن بدأت النشرة اليومية التي تصدرها لجنة الصحة الوطنية في فصل أعداد الحالات المصحوبة بأعراض عن الحالات بدون أعراض في نهاية مارس 2020 .