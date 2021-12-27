شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون ينتظر كافة التقارير قبل اتخاذ أي قرار بشأن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نتظر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الحصول على أحدث البيانات الخاصة بوباء كورونا اليوم الاثنين، حيث يدرس ما إذا كان سوف يفرض قيودا جديدة في إنجلترا لوقف تفشي متحور أوميكرون.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن هناك تدابير جديدة دخلت بالفعل حيز التنفيذ في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، لكن الوزراء تجنبوا حتى الآن فرض قواعد جديدة على الموجودين في إنجلترا، ويأملون بدلا من ذلك في أن تشجع التحذيرات الناس على ضبط سلوكياتهم من تلقاء أنفسهم والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

ومن المتوقع أن كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا البروفيسور كريس ويتي - الذي من المحتمل أن يحصل على وسام الفروسية لجهوده في مكافحة الوباء - وكبير المستشارين العلميين السير باتريك فالانس، البيانات لرئيس الوزراء.

وإذا كانت البيانات إيجابية، يمكن إقناع جونسون بالإبقاء على التدابير الأيسر التي تم فرضها بموجب خطة بديلة، وربما مع بعض الإرشادات الإضافية.

ومع ذلك، فإنه إذا تسببت حالات الإصابة في ضغوط غير مقبولة على جهاز الخدمة الصحية الوطنية، فربما يشعر جونسون بالحاجة إلى التدخل بقيود أكثر صرامة.