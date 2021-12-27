بالفيديو - موظف ينتقم من مديره بالألعاب النارية

26 ديسمبر , 2021
موظف ينتقم من مديره بالألعاب النارية
انتقم أحد الموظفين في متجر بمدينة روسية من مديره عن طريق الألعاب النارية.
ووثّقت كاميرات المراقبة لحظة انفجارات متتالية داخل مركز تسوق في مدينة تومسك، وسط روسيا.
وفي السياق، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن 500 متسوق على الأقل كانوا داخل المتجر وقت الحادث، حيث ترك كثيرون منهم عرباتهم وهربوا بحثاً عن مكان آمن بعيداً عن النيران التي حوّلت المكان إلى ما يشبه ساحة حرب.
في المقابل، هبّ آخرون لإخماد النيران باستعمال الطفايات الموجودة، بخلاف الموظفين الذين كانوا في حالة ارتباك شديدة.
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