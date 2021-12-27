رابطة الأحزاب الليبية تقترح تسمية الحويج رئيساً للحكومة المقبلة

اقترحت رابطة الأحزاب الليبية والتي تتألف من أكثر من 33 حزباً سياسياً مسجلاً وفقاً للقوانين المعمول بها، تسمية عبدالهادي إبراهيم الحويج رئيساً للحكومة المقبلة، نظراً «لما يملكه من خبرة وكفاءة عالية وطنية بامتياز وعلاقات إقليمية ودولية واسعة ومنعاً لحالة القراغ السياسي وأهمية وجود حكومة جديدة تسد حالة الفراغ وتعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تنفيذاً لإرادة الشعب الليبي».

والحويج هو وزير خارجية سابق ومرشح للانتخابات الرئاسية التي كان من المفترض ان تجرى في 24 من الشهر الجاري، وكان الحويج قد قال في تصريح سابق بأنّه «أهم شيء في الوقت الراهن وعقب الانتخابات هو إعادة بناء المؤسسات وإعادة الثقة بين الليبيين والعمل على تطبيق دولة القانون والمؤسسات والمواطنة وإلغاء كافّة السجون السياسية وجمع السلاح، وكذلك تغيير نمط الاقتصاد الليبي من الاقتصاد الريعي إلى تنويع مصادر الدخل في ليبيا».

وقال: «سأقوم بإعادة الإعمار خاصة للتنمية الاجتماعية ولأسر الضحايا وللأرامل والأطفال والمبتورين والعمل على رفع مستوى المعيشي والدخل لكافة المواطنين، بخلاف المساواة لا فرق بين قبيلة ومنطقة أو جهة فالليبيون عائلة واحدة».



والحويج هو ليبي من مواليد 1971 ، ووزير سابق للخارجية الليبية وأستاذ القانون الدولي، كما أنه حاصل على الدكتوراة في العلاقات الدولية وبكالوريوس القانون والعلوم الاجتماعية من جامعة الفاتح، والعديد من الشهادات العلمية المحلية والدولية.

ترأس الحويج حركة المستقبل الليبية ومنظمة «من أجل ليبيا جديدة» بالرباط، إلى جانب عضو مجلس الإدارة الدولي لمجتمع المتخصصين في الطرق البديلة لحل النزاعات والعدالة التصحيحية، كما شغل منصبي وزير الخارجية و وزير شؤون الهجرة والمغتربين للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

كما تولى عدة وظائف مهمة قبل العام 2011 منها: رئيس مؤسسة جسور للاستشارات والإعلام JBI، ورئيس لجنة البرامج المتداخلة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الأفريقي، ورئيس الدورة الثالثة لوزراء الاتحاد الأفريقي المُكلفين بالشباب المُنعقدة بزيمبابوي عام 2010، ورئيس القمة الأفريقية الأوروبية للشباب ما قبل القمة الأفريقية الأوروبية الثانية بطرابلس.

وتولى أيضاً رئاسة اللجنة المنظمة لورشة الشباب الأفريقي والتشغيل/ دور الشتات (المُهجر) بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي، إلى جانب عضوية وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الأفريقي في قمة رؤساء الاتحاد الأفريقي بسرت 2009.



إلى ذلك، يعقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية الإثنين لمناقشة تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعاً إجراؤها الجمعة، وفق ما أفاد مصدر برلماني لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر إن «مجلس النواب سيعقد جلسة في طبرق الإثنين المقبل لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية التي كلفت التواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء لبحث الخلل الذي صاحب العملية الانتخابية من النواحي القانونية». وأضاف «الجلسة ستدرس طلب المفوضية تأجيل الانتخابات لشهر حتى 24 يناير (كانون الثاني) المقبل».