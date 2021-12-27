بدون شريحة.. مفاجآت جديدة بشأن 'آيفون 15 برو'

وأوضح موقع "ماك رومرز" الذي يتابع التسريبات التقنية أن "هاتف (آيفون 15 برو)، الذي من المتوقع أن يطلق خلال عامين، سيكون بلا شريحة، على الأقل في بعض الدول والمناطق".

واضاف ان "التغيير في هذا المجال ربما يحدث في وقت أقرب".



بدوره، نقل "ماك رومرز" عن مصدر لم يكشف هويته أن "شركة أبل المصنّعة لهواتف آيفون نصحت شركات الاتصالات في الولايات المتحدة بالاستعداد لخدمة الهواتف الذكية التي تعمل بالشريحة الذكية بحلول ايلول 2022".

وكشف المصدر عن وثيقة تبدو صحيحة وتظهر الإطارة الزمني لهذه المبادرة، رغم أن الوثيقة لا تذكر أبل أو آيفون على وجه التحديد.

وفي إطار التحول الذي سيطرأ على شرائح الهواتف، ستشرع شركات الاتصالات في الولايات المتحدة بتقديم نماذج "آيفون 13"، بلا شرائح، في الربع الثاني من عام 2022.



وتباع حاليا كميات من هواتف آيفون في متاجر أبل أو موقعها على الإنترنت بلا مكان للشريحة المادية، ويمكن للمستخدمين فعليا تفعيل الشريحة رقميا عن طريق الإنترنت.

وبالنظر إلى الموعد المفترض، أي ايلول 2022، فهذا يعني أن أبل عازمة على إزالة الفتحة المخصصة للشرائح في الهواتف، ابتداءً من آيفون 14.