انت الان تتابع خبر دولة عربية تمنع الموظفين من دخول دوائرهم دون شهادة 'تطعيم كورونا' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع جائحة كورونا: "هنالك تعميم من قبل وزارة العمل، يشترط موافاة الموظف لجهة عمله شهادة تطعيم ووضع آلية للتعامل مع الموظفين غير المطعمين، ويمنع دخول أي موظف لجهة عمله ما لم يكن حصل على جرعتين من لقاح كورونا".وأضاف السعيدي، أن "الوضع الوبائي لا يزال خطيرا، وأغلب الإصابات في العالم من متحور أوميكرون، وهذا المتحور ربما أقل خطورة في شدة المرض، ولكن سيشكل ضغطا على المؤسسات الصحية".

وتابع "لا يوجد توجه إلى الآن لوجود إلزامية لتلقي الجرعة الثالثة أو الجرعة المعززة، إلا أن هذا الأمر قد يتغير وفق ما تعطيه الأسباب العلمية، وقد بلغ إجمالي الجرعات التي أعطيت للمواطنين، حتى، يوم أمس الأحد، أكثر من 6 ملايين جرعة، وأن إجمالي متلقي الجرعة الثالثة تجاوز 59 ألفا".



ومضى السعيدي، إنه "من السابق لأوانه الحديث عن جرعة رابعة من لقاحات كوفيد-19، وأن ذلك يعتمد على الدراسات والوضع العام".

من جهته، قال مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة ،الدكتور سيف العبري، إن السلطنة سجلت "16 حالة إصابة بمتحور أوميكرون، وهناك 90 حالة مشتبه فيها وهي تحت المراقبة".

وكانت اللجنة العمانية، المكلفة ببحث آلية التعامل مع ”كوفيد- 19“ قررت، أمس الأحد، ”اشتراط تلقي جرعتين على الأقل من أحد اللقاحات المعتمدة لمن هم في عمر 18 عاما فأعلى، لغير العمانيين، لدخول سلطنة عمان من جميع المنافذ“.

وأيضا عدم السماح بالدخول إلى السلطنة، إلا لمن يبرز شهادة سلبية فحص PCR لفيروس كوفيد-19، عند القدوم، على أن يكون الفحص أجري خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول.

وألغت اللجنة العمل بقرار تعليق دخول سلطنة عمان من الدول التي تم الإعلان عنها مسبقًا، التي انتشر فيها المتحور، وهي "جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق"، وفق ما نقلته، وكالة الأنباء العمانية.

