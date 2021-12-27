شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تمهل الحكومة أسبوعين لإنهاء مشكلة منازل متضررى السيول بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة خلال اجتماعها مساء أمس، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن تمليك الأراضي المقام عليها منازل متضرري السيول بمركز دار السلام – محافظة سوهاج، واستعراض نتائج ما انتهت إليه الدراسات والاجتماع التنسيقي الذي تم تكليف وزارة التنمية المحلية بعقده مع الوزارات المعنية في هذا الشأن.

وحددت اللجنة اجتماعا بتاريخ 10 يناير المقبل، لإعطاء فرصة لوزارة التنمية المحلية ومحافظة سوهاج لوضع الحلول وإنهاء تلك الملف الذى تمت مناقشتة على مدار ثلاث إجتماعات ك، بضرورة تمليك تلك الأراضى المقام عليها منازل متضررى السيول لأصحابها، ودفع ما عليهم من مستحقات مالية على أقساط ، مع السماح لهم بالبناء والتوسع بشكل رأسى.

فيما أكد النائب أحمد قورة ة، خلال الاجتماع أن تلك الحلول من شأنها خدمة أصحاب تلك الأراضى المقام عليها منازل متضررى السيول فى دار السلام، وباقى المراكز الموجودة داخل محافظة سوهاج التي يوجد بها نفس المشكلة.

وأشار " قورة " إلي أن وضع تلك الحلول، وإنهاء تلك المشكلة التي تعد أزمة حقيقية لهولاء المواطنين وأسرهم، سوف تحقق النفع العام، سواء للدولة، أو للمواطنين، وللاستقرار الاجتماعى الذى ينشده الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير سكن وحياة كريمة لكل المصريين.